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سواريز عن بقاؤه في برشلونة : الإحصائيات والأرقام تدعمني بقوة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:49 ص
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سواريز
سواريز
ريهام عبد المحسن
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علق الأوروجواياني لويس سواريز نجم هجوم برشلونة على استمراره في صفوف الفريق الكتالوني بأن الإحصائيات والأرقام الخاصة به مع النادي الكتالوني تدعم بقاؤه واستمراره معه.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية :"أعتقد أنه عندما تكون هناك مفاوضات مع الإدارة، سنصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف".

وأضاف :" أشعر بسعادة كبيرة في برشلونة ودائمًا ما أقدم كل ما لدي لصالح الفريق على أكمل وجه ممكن".

واختتم سواريز تصريحاته قائلاً : "الأرقام والإحصائيات تدعمني بقوة، مع نهاية عام 2019، أعتقد أنني قد أديت مهمتي بأفضل صورة".
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقده مع البارسا ينتهي في يونيو من عام 2021 وأنه من المنتظر أن تقوم إدارة برشلونة ببدء المفاوضات من أجل تجديد عقد النجم الأورجواياني مع إدارة البلوجرانا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن سواريز كان قد انضم إلى برشلونة في صيف عام 2014 قادمًا من ليفربول في صفقة كلفت خزائن النادي الكتالوني ما يقرب من 100 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي أن برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع رأس حربة جديد ليكون خليفة الأوروجواياني لويس سواريز في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة البارسا أدركت ضرورة التحرك للتعاقد مع مهاجم جديد وذلك بسبب ارتفاع سن سواريز وهبوط منحنى آداؤه في الفترة الماضية.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان ليكون بديلا لسواريز في المباريات على أن يصبح رأس الحربة الأساسي للفريق بعد انتهاء عقد سواريز مع الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأرجنتيني لاوتارو أثبت كفائته في الموسم الحالي في مباريات كثيرة مع إنتر ميلان ومنتخب الأرجنتين مما جعل إدارة النادي الكتالوني تراه اللاعب المناسب لخلافة سواريز.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الصفقة ستكلف خزائن البلوجرانا ما يقرب من 111 مليون يورو في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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