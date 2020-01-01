"أمطار على هذه المناطق".. الأرصاد تكشف طقس أول أيام 2020

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأربعاء، الموافق 2020/1/1، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.









وقالت الهيئة في بيانها: "كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية قد تصل إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة كما تنشط الرياح أغلبها غربية معتدلة".





وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح شمالية غربية وجنوبية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.





أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:





القاهرة 10 17





شبين الكوم 09 17





طنطا 09 17





دمنهور 08 16





الإسكندرية 08 16





بلطيم 09 17





مطروح 09 16





السلوم 06 15





سيوة 02 15





بورسعيد 13 14





دمياط 13 16





الزقازيق 10 17





الإسماعيلية 11 17





السويس 11 17





العريش 07 17





رفح 08 16





رأس سدر 10 19





نخل 03 14





نويبع 14 20





طابا 06 16





كاترين 02 14





الطور 09 20





شرم الشيخ 15 21





الغردقة 10 21





مرسى علم 14 20





الفيوم 06 17





بنى سويف 06 17





المنيا 05 18





أسيوط 04 18





سوهاج 06 18





قنا 06 19





الأقصر 07 20





أسوان 08 20





أبوسمبل 12 20





الوادي الجديد 04 20





شلاتين 13 24





أبو رماد 12 24





حلايب 16 22



