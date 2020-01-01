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الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:14 ص
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بوابة الفجر
ولاء غنيم
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أشعلت الراقصة انستازيا، حفل رأس السنة، بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

وقدمت الراقصة عددًا من الوصلات على أنغام الأغاني، وسط أجواء من البهجة والسرور بين حضور الحفل.

ولاقت رقصات انستازيا، تفاعلًا من الجمهور الذين حرصوا على الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية.

يذكر أن أول ظهور لانستازيا كموديل فى كليب الأغنية التراثية "بتنادينى"، مع المطرب الشعبى سعد الصغير، الذى أعاد تقديمها بلحن، بعدها انتشرت "أنستازيا" بشكل كبير، حيث شاركت فى عدة أفلام.




الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
الراقصة انستازيا تشعل حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الجديدة (صور)
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