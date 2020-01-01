مشاهد مذهلة من احتفالات السعودية بـ"رأس السنة" الجديدة (صور)

احتفلت المملكة العربية السعودية، بـ"رأس السنة" الميلادية الجديدة 2020، بمشاهد مذهلة من الحفلات والألعاب النارية.





نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، العديد من الصور للاحتفالات، من مدينة الرياض.





ويظهر في الصور احتفال مدينة الرياض بالمملكة بالعام الجديد بالألعاب النارية، والتي تتصاعد في السماء لترسم كلمة "الرياض"، وعلم المملكة، بالأضواء.



