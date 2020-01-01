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شاهد.. احتفالات المصريين بـ"رأس السنة" الجديدة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:01 ص
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احتفالات المصريين برأس السنة
احتفالات المصريين برأس السنة
الفجر
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عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، مقطع فيديو يرصد احتفالات المصريين بـ"رأس السنة الميلادية" 2020.

وقال موسى، إن هذه المشاهد من منطقة وسط البلد حيث يحتفل المصريون بهذه المناسبة، معقبا: "منظر جميل وكأننا في ساعات الضهر مش بالليل".

الجدير بالذكر أن ليلة رأس السنة الميلادية هي ليلة 31 ديسمبر من نهاية العام هي أخر يوم في السنة الميلادية في التقويم الغريغوري، واليوم الذي يليه هو يوم رأس السنة.

ويستعد المصريون للاحتفال بهذه المناسبة، حيث يتبادلون رسائل الود والتهنئة.
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الكلمات المفتاحية

سنة ميلادية راس السنه احمد موسى

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