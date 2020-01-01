شاهد.. احتفالات المصريين بـ"رأس السنة" الجديدة

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، مقطع فيديو يرصد احتفالات المصريين بـ"رأس السنة الميلادية" 2020.





وقال موسى، إن هذه المشاهد من منطقة وسط البلد حيث يحتفل المصريون بهذه المناسبة، معقبا: "منظر جميل وكأننا في ساعات الضهر مش بالليل".





الجدير بالذكر أن ليلة رأس السنة الميلادية هي ليلة 31 ديسمبر من نهاية العام هي أخر يوم في السنة الميلادية في التقويم الغريغوري، واليوم الذي يليه هو يوم رأس السنة.



