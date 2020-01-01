هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)





أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أولى حفلاتها برأس السنة داخل فندق jw ماريوت بإطلالة مثيرة غربية من سواريه اخضر مفتوح ولون شعر اصفر.





وقدمت هيفاء عدد كبير من أغانيها الاستعراضية المميزة منها " يا ابن الحلال" ،"رجب" ، "انا هيفا" .. وغيرها ممن طالب بها المعجبين علي مدي ساعة ونصف الساعة.





تميز الحفل باجواء الرقي والفخامة للمنتج محمود حنفي واشرف نورا حنفي التي تألقت بسواريه من تصميم العالمي هاني البحيري لعام ٢٠٢٠ وشارك في إحياء أولي فقراته المطربة نجوان والراقصة انستازيا.



