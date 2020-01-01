Advertisements
Advertisements
Advertisements

هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:58 ص
Advertisements
بوابة الفجر
عبدالحافظ حمدي
Advertisements


أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أولى حفلاتها برأس السنة داخل فندق jw ماريوت بإطلالة مثيرة غربية من سواريه اخضر مفتوح ولون شعر اصفر.


وقدمت هيفاء عدد كبير من أغانيها الاستعراضية المميزة منها " يا ابن الحلال" ،"رجب" ، "انا هيفا" .. وغيرها ممن طالب بها المعجبين علي مدي ساعة ونصف الساعة.


تميز الحفل باجواء الرقي والفخامة للمنتج محمود حنفي واشرف نورا حنفي التي تألقت بسواريه من تصميم العالمي هاني البحيري لعام ٢٠٢٠ وشارك في إحياء أولي فقراته المطربة نجوان والراقصة انستازيا.



هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
هيفاء وهبي تشعل أولى حفلاتها برأس السنة بإطلالة مثيرة (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

خبيرة أبراج تزف خبر سار لـ محمد صلاح في 2020

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوضح موقفه ضم نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 16 ساعة

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ حوالي 17 ساعة

ترامب: إيران ستدفع ثمنا غاليا وهذا تهديد وليس تحذير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. شوقي غريب يكشف عن أزمة بين المنتخب وليفربول بسبب صلاح

منذ ساعة و نصف

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:14 م

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

10:30 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

10:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status