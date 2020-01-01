أحمد موسى يحتفل بالعام الجديد على الهواء (فيديو)

احتفل الإعلامي أحمد موسى، وفريق عمل قناة صدى البلد بالعام الجديد 2020، حيث أحضروا "تورتة" كبيرة وتجمعوا على الهواء للاحتفال بـ"رأس السنة" الجديدة.





وأشار "موسى"، إلى أن نجاح القناة يعود الفضل فيه إلى جميع العاملين بالقناة وليس شخص واحد، مشيرا إلى أن برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على القناة يعتبر واحد من أفضل ثلاثة برامج "توك شو" في مصر.





الجدير بالذكر أن ليلة رأس السنة الميلادية هي ليلة 31 ديسمبر من نهاية العام هي أخر يوم في السنة الميلادية في التقويم الغريغوري، واليوم الذي يليه هو يوم رأس السنة.



