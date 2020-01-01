إيمي سلطان تخطف الأنظار من دينا في حفل رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى





خطفت الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان الأنظار من الراقصة دينا أثناء إحيائهما حفل رأس السنة بفندق نايل ريتز كارلتون بوسط القاهرة .

أبهرت إيمي، الحضور بتقديم وصلات استعراضية على نغمات الموسيقى الشرقية الكلاسيكية والعصرية ومنها "لما بدا يتسنى " و" أه ده اللي صار" و"أما براوة حبيبي" و"يا مال الشام "وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم المجتمع من مصر والوطن العربي من محبي الفن الاستعراضي والذين أبدوا إعجابهم بالعروض الجديدة التى تألقت إيمى فى أدائها خلال الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من مطلع العام الجديد





وحرصت إيمى، على مشاركة الحاضرين في العد التنازلى للثوانى الأخيرة من العام المنصرم وسط تصفيق حار ابتهاجا بالساعات الأولى لعام 2020.













وتفاعل الحاضرون مع إيمي وأشادوا برقصها وعلقوا عليها قائلين : " يا أجمل رقص شرقي يا إيمي ...أحلى وأجمل راقصة فى العالم "



