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لهذا السبب راغب علامة يتصدر تريند جوجل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:28 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر الفنان راغب علامة، مؤشرات البحث بمحرك جوجل وذلك بعد ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس.

وتحدث الفنان راغب علامة، خلال لقائة في البرنامج، عن مشواره الفني والصعوبات التي واجهته في بدية مشواره الفني، كما كشف عن اسرار في حياته الشخصية لأول مرة.

وقدم النجم راغب علامة، خلال الحلقة عدة أغاني من أعماله، والذي اشعلت مسرح صاحبة السعادة، من ضمنهم أغنيته الشهيره اللي باعنا خسر دلعنا.


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