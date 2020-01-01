بالأرقام.. تعرف على مشوار ديروط في 11 مباراة بالقسم الثاني

انهي فريق نادي ديروط الممثل الثاني لمحافظة أسيوط بالقسم الثاني الدور الاول بالمجموعة الأولى محتلا المركز الحادي عشر وقبل الأخير في المجموعة ليدخل بقوة في دوامة الهبوط للقسم الثالث .



وسوف نستعرض في هذا التقرير مشوار الفريق خلال الدور الأول ..



خاض الفريق الديروطي 11 مباراة، تمّكن من الفوز في واحده وكانت علي حساب فريق نادي سوهاج بهدف دون رد أحرزه اللاعب حماده عوض الله في الجولة الخامسة.



فيما تعادل الفريق في مبارتين امام طهطا بهدفين لكل فريق وبنفس النتيجة امام تليفونات بني سويف.



فيما خسر الفريق 8 مباريات امام كل من الفيوم باربعة اهداف مقابل هدفين

وأمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، وخسر أمام المنيا بثلاثة أهداف مقابل هدف،

وخسر بنتيجة هدفين مقابل هداف من، بترول اسيوط وبني سويف كما خسر من فريق الاعلاميين بهدفين دون رد، وخسر أمام فريق شبان قنا الصاعد حديثا للقسم الثاني بهدف نظيف.



أحرز ديروط 10 أهداف بينما تلقت شباكه 23هدف كاضعف خط دفاع في المجموعة الأولى.



يتصدر هدّافي الفريق اللاعب حماده زيدان برصيد 3 أهداف بينما أحرز هدف وحيد كل من، طارق فضل وعرفه عرفات والحسيني أحمد وحماده عوض الله، ومحمد آدم وحسام صادق والغاني جوستين.



قاد الفريق خلال الدور الأول ثلاثة مديريين فنيين هم محمد يوسف وحماده رسلان وياسر عبدالعليم المدير الفني الحالي.



يقود الفريق جهاز فني مكون من، ياسر عبد العليم مدير فني ، وطارق عبد المنعم مدرب عام، وأحمد عبد النظير مدرب حراس مرمى ، وخالد انور أخصائي اصابات ملاعب،وعبدالعزيز مصطفى علاج طبيعي ،ومراد أحمد مدلك ،وطه كمال ومحمد أبوبكر اداريين.



ترتيب المجموعة الأولى



1- البنك الأهلي 24 نقطة

2- بني سويف 23 نقطة

3- الالومنيوم 22 نقطة

4- شبان قنا 19 نقطة

5- التليفونات 16 نقطة

6- المنيا. 15 نقطة

7- بترول اسيوط 14 نقطة

8- الإعلاميين 14 نقطة

9- الفيوم 13نقطة

10- سوهاج 12 نقطة

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط