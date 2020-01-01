ساوثهامبتون ضد توتنهام .. كتيبة مورينيو تريد مواصلة الزحف نحو المبع الذهبي

سيكون ملعب سانت ماري على مواعد مع مباراة هامة ومرتقبة، تجمع فريق ساوثهامبتون بضيفه توتنهام اليوم الأربعاء في أولى أيام العام الجديد 2020، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ورغم تعادل توتنهام الجولة الماضية مع نوريتش سيتي بهدفين لكل منهما، إلا أن الفريق ليس ببعيد عن تـ شيلسي صاحب المركز الرابع، حيث يفصل الفريقين خمس نقاط فقط.





في المقابل يسعى فريق ساوثهامبتون بقيادة المدرب رالف هازينهوتيل لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، ومواصلة الهروب من صراع الهبوط.





ترتيب توتنهام وساوثهامبتون





يتواجد توتنهام في المركز السادس برصيد 30 نقطة من 20 مباراة، جمعها من 8 إنتصارات و6 تعادلات و6 هزائم، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، جمعها من 6 إنتصارات و 10 هزائم و 4 تعادلات.





موعد مباراة ساوثهامبتون ضد توتنهام





تنطلق المباراة اليوم، 1 يناير، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2 ويديرها الحكم مايك دين.





نتيجة مباراة الذهاب بين ساوثهامبتون ضد توتنهام





تقابل الفريقان في الجولة السابعة بملعب توتنهام في العاصمة لندن، وفاز توتنهام بهدفين مقابل هدف، حيث سجل لتوتنهام تانجي ندومبيليه وهاري كين، بينما سجل داني إينجز هدف ساوثهامبتون.





آخر أخبار الفريقين قبل مواجهة الجولة 21





يعود لصفوف الفريق اللاعب المالي موسى دجينيبو ، بينما يتواصل غياب المهاجم شين لونج والظهير الأيمن يان فاليري.





في المقابل، يتواصل غياب الثلاثي حارس المرمى هوجو لوريس والظهيران بين دافيز وداني روز، بينما سيكون الثنائي هاري وينكس وموسى سيسوكو متاحين للمباراة.





المواجهات المباشرة بين ساوثهامبتون ضد توتنهام





تقابل الفريقان من قبل في 194 مباراة، فاز توتنهام في 82 مباراة، مقابل 63 لتوتنهام، وتعادل الفريفان في 49 مباراة أخرى.





التشكيل المتوقع لتوتنهام





في ضوء الغيابات الموجودة عن توتنهام، من المتوقع أن يبدأ جوزيه مورينيو بالأسماء التالية





حراسة المرمى: جادزينجا

خط الدفاع: سانشيز – ألديرفيلرد – فيرتونخين

خط الوسط: أورييه – ندومبيليه – وينكس – سيسوكو – لوكاس مورا