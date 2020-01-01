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شاهد.. تركي آل الشيخ ينشر فيديو جديد بمناسبة "رأس السنة"
الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:37 ص
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الفجر
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نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو جديد بمناسبة الاحتفال بـ"رأس السنة الميلادية".
ويظهر في الفيديو احتفال مدينة الرياض بالمملكة بالعام الجديد بالألعاب النارية، والتي تتصاعد في السماء لترسم كلمة "الرياض" بالأضواء.
الجدير بالذكر أن ليلة رأس السنة الميلادية هي ليلة 31 ديسمبر من نهاية العام هي أخر يوم في السنة الميلادية في التقويم الغريغوري، واليوم الذي يليه هو يوم رأس السنة.
ويمكنك مشاهدة الفيديو من هنا.
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