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"الفجر الفني" داخل بروفات المطربة أصيل هميم قبل حفلها

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:27 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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تواجد "الفجر الفني" داخل بروفات الفنانة العراقية أصيل هميم، وذلك قبل حفلها حيث يستعد أحد أكبر الفنادق فى مصر على ضفاف النيل لاستقبال حفل ليلة رأس السنة 2020.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل بأشهر نجوم الطرب فى العالم العربي إبراهيم الحكمي وإبراهيم سلطان وأصيل هميم مع الراقصة المصرية دينا، وتقدّم الحفل الإعلامية الشهيرة حليمة بولند.
 
ويُعد هذا الحفل هو الوحيد الذى يضم ثلاث مطربين خليجين فى حفلة واحدة ليلة رأس السنة.
 
ومن المقرر أن يستمر الحفل حتى الخامسة والنصف صباحًا بحضور نخبة من محبى الطرب والفن الخليجى.




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الكلمات المفتاحية

موسيقى راس السنه حفل الفجر الفني اصيل هميم

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