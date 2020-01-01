Advertisements
Advertisements
Advertisements

كنيسة العائلة المقدسة للكاثوليك بالفيوم تحتفل ببداية عام 2020

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:33 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حازم رفعت
Advertisements
احتفلت كنيسة العائلة المقدسة للاقباط الكاثوليك، مساء أمس الثلاثاء، بفعاليات ختام رأس السنة الميلادية.

وأقيمت صلاة القداس الإلهي برئاسة الأب بطرس أنور، راعي الكنيسة، الذي ألقى عظة عن ختام سنة ٢٠١٩ واستقبال سنة جديدة وهي ٢٠٢٠، ولخصها في عدة نقاط، وهي: أولا الشكر لله، الشكر له على محبته لنا، وكما يقول بولس الرسول في رسالته إلي أهل تسالونيكي "كونوا شاكرين كل حين بدون انقطاع"، لافتا إلى أن الشخص الذي يشكر الله يعيش في فرح.

وأضاف "أنور" أن النقطة الثانية هي الفرح في الرب، حيث يجب علينا أن نستقبل السنة الجديدة بالفرح في الرب ، وكما قال الكتاب: "أفرحوا في الرب وأقول لكم أفرحوا كل حين"، والثالثة: القلب الجديد، ويجب علينا استقبال السنة الجديدة بقلب جديد وإرادة جديدة ومحبة كاملة وجديدة للجميع.
كنيسة العائلة المقدسة للكاثوليك بالفيوم تحتفل ببداية عام 2020
كنيسة العائلة المقدسة للكاثوليك بالفيوم تحتفل ببداية عام 2020
كنيسة العائلة المقدسة للكاثوليك بالفيوم تحتفل ببداية عام 2020
كنيسة العائلة المقدسة للكاثوليك بالفيوم تحتفل ببداية عام 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

صلاة الذبيحة سنة ميلادية راس السنه ٢٠٢٠

أخبار تهمك

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يفاجئ كيليان مبابي في منزله

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يوضح موقفه ضم نجم الإسماعيلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

خبيرة أبراج تزف خبر سار لـ محمد صلاح في 2020

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ترامب: إيران ستدفع ثمنا غاليا وهذا تهديد وليس تحذير

منذ حوالي 3 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

"إيمان ونور".. مؤتمر كنيسة العائلة المقدسة للكاثوليك ببورسعيد

الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة للكاثوليك في المطرية

الأنبا بطرس يترأس قداس المناولة الاحتفالية في كنيسة مارمرقس

الأنبا باخوم يحتفل بعيد السيامة الكهنوتية راعي كنيسة عذراء السجود

للمرة الأولى.. الأنبا باخوم يزور كنيسة السيدة العذراء بشبرا

الأنبا باخوم يزور كنيسة الأقباط الكاثوليك بشبرا الخيمة (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:14 م

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

10:30 م

خبيرة أبراج تزف خبر سار لـ محمد صلاح في 2020

12:32 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status