كنيسة العائلة المقدسة للكاثوليك بالفيوم تحتفل ببداية عام 2020





وأضاف "أنور" أن النقطة الثانية هي الفرح في الرب، حيث يجب علينا أن نستقبل السنة الجديدة بالفرح في الرب ، وكما قال الكتاب: "أفرحوا في الرب وأقول لكم أفرحوا كل حين"، والثالثة: القلب الجديد، ويجب علينا استقبال السنة الجديدة بقلب جديد وإرادة جديدة ومحبة كاملة وجديدة للجميع.



احتفلت كنيسة العائلة المقدسة للاقباط الكاثوليك، مساء أمس الثلاثاء، بفعاليات ختام رأس السنة الميلادية.وأقيمت صلاة القداس الإلهي برئاسة الأب بطرس أنور، راعي الكنيسة، الذي ألقى عظة عن ختام سنة ٢٠١٩ واستقبال سنة جديدة وهي ٢٠٢٠، ولخصها في عدة نقاط، وهي: أولا الشكر لله، الشكر له على محبته لنا، وكما يقول بولس الرسول في رسالته إلي أهل تسالونيكي "كونوا شاكرين كل حين بدون انقطاع"، لافتا إلى أن الشخص الذي يشكر الله يعيش في فرح.