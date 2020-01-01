وفاة أمين شرطة أثناء تأمين كنيسة في الدقهلية

توفي أمين شرطة، من قوة أمن الدقهلية، بأزمة قلبية، أثناء تأمين كنيسة مارمرقس، في طلخا، للاحتفال بـ"رأس السنة" الميلادية.





تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث الدقهلية، يفيد وفاة أمين شرطة أمام كنيسة مارمرقس، بطلخا، أثناء تأمينها.وانتقلت قوة أمنية وتبين وفاة أمين الشرطة، صديق صديق شرف 48سنة، مقيم قرية سنفا التابعة لمركز ميت غمر.تم نقل الجثة لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، وجار تسليم الجثة لذويه لدفنها بعد تصريح الدفن.