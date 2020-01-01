Advertisements
Advertisements
Advertisements

7 أحلام كروية تُراود "الملك المصري" محمد صلاح في 2020 (تقرير)

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:14 ص
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
Advertisements
محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي سيكون على موعد مع عدد من الأحلام والأهداف الجديدة التي يسعي لتحقيقها خلال العام الجديد 2020، وذلك بعد النجاحات الرائعة التي حققها رفقة الريدز في العام المنقضي 2019.

وحقق "صلاح" بعض الانجازات الكروية رفقة ليفربول في العام المنصرم 2019، حيث توج مع الفريق بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، كما حقق مع فريقه "وصافة" الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وفاز نجم الفراعنة بجائزة "الحذاء الذهبي" في البريميرليج، بالإضافة لتحقيقه العديد من الأرقام القياسية والجوائز الفردية، ويسعي "مو" لاستكمال نجاحاته في العام الجديد.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز البطولات والأحداث التي ينتظرها محمد صلاح في العام الجديد 2020:-

1- الكرة الذهبية الإفريقية:

من أبرز الأحداث التي ينتظرها محمد صلاح في العام الجديد، حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لاختيار أفضل لاعب في إفريقيا والذي يقام في مدينة الغردقة 7 يناير الجاري، وينافس "صلاح" الثنائي رياض محرز نجم مانشستر سيتي، وزميله السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول على جائزة الكرة الذهبية الإفريقية.

2- الدوري الإنجليزي:

يحلم الدولي المصري محمد صلاح بالتتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول في الموسم الحالي، حيث يتصدر الريدز ترتيب البطولة حتي الآن برصيد 55 نقطة، وأصبح مرشحًا بقوة لحصد لقب البطولة الغائب عن خزينة بطولاته منذ موسم 1989 – 1990.

3- جائزة الأفضل في العالم:

حقق محمد صلاح انجاز غير مسبوق في عام 2019 بعدما احتل المركز الخامس بين أفضل لاعبي العالم، وأصبح أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز، ويأمل نجم الفراعنة في مواصلة التألق بالعام الجديد واحتلال مركز أفضل في قائمة الأفضل بالعالم في 2020 أو المنافسة على الجائزة العالمية.

4- دوري أبطال أوروبا:

يتطلع نجم منتخب الفراعنة لمساعدة فريقه ليفربول للاحتفاظ بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، بعدما حصد اللقب العام الماضي على حساب توتنهام هوتسبير، وتأهل فريق الليفر لدور الـ16 بالبطولة وتنتظره مواجهة قوية ضد فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

5- العودة لمونديال الأندية:

بالتأكيد يحلم نجم منتخبنا الوطني للعودة للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية مرة أخري رفقة ليفربول والاحتفاظ بلقب البطولة، وذلك بعد تتويجه بلقب النسخة الأخيرة من البطولة التي أقيمت في قطر، بعدما تغلب الريدز في النهائي على فريق فلامينجو البرازيلي بهدف دون مقابل.

6- أولمبياد طوكيو 2020:

بات محمد صلاح واحد من أبرز المرشحين للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، ضمن الثلاثي الكبار المرشح لتدعيم منتخب الفراعنة بالبطولة، ويأمل "صلاح" في قيادة منتخب بلاده لتحقيق انجاز كروي جديد بالوصول للأدوار النهائية بالبطولة.

7- حسم تأهل الفراعنة لأمم إفريقيا:

يتطلع نجم ليفربول لقيادة منتخب مصر الأول لحسم تأهله بشكل رسمي لبطولة أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، ويحتل منتخب الفراعنة المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين خلف منتخبي جزر القمر المتصدر بـ 4 نقاط، وكينيا الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، ويتبقي لمنتخبنا 4 مباريات ستقام خلال الفترة من أغسطس وحتي نوفمبر المقبل، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للبطولة الإفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح اليوم محمد صلاح 2020 محمد صلاح إسبان 2020 الان

أخبار تهمك

عاجل.. قناة الزمالك تبث رسالة قوية لنجم الفريق

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

ترامب: إيران ستدفع ثمنا غاليا وهذا تهديد وليس تحذير

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ريال مدريد يفاجئ كيليان مبابي في منزله

منذ حوالي 4 ساعات

4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إنطلاق البث التجريبي.. تعرف على تردد قناة الزمالك Zamalek TV

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي

منذ حوالي 7 ساعات

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

جوائز The Best - "صلاح" صائد الجوائز الفردية ومُحطم الأرقام القياسية.. الألقاب الجماعية تمنعه من دخول التاريخ

مُنافس "صلاح".. كشف حساب "ساديو ماني" في 2018

أبرزهم ميسي ورونالدو وصلاح .. 8 نجوم يتنافسون على الكرة الذهبية

5 عوامل تمنح منتخب مصر "بداية سعيدة" أمام زيمبابوي في أمم إفريقيا

"مصائب" صلاح وميسي "فوائد" عند رونالدو و5 نجوم

ساديو ماني "المنافس الحقيقي" لميسي ورونالدو على الكرة الذهبية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:14 م

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

10:30 م

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

11:13 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

ترامب: إيران ستدفع ثمنا غاليا وهذا تهديد وليس تحذير

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status