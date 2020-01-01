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تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 12:02 ص
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مصر المقاصة.

ويحل الأهلي ضيفًا مساء اليوم الأربعاء على نظيره مصر المقاصة في المباراة التي ستقام على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لحصد النقاط الثلاث وتحقيق الفوز التاسع على التوالي ومواصلة الانفراد بصدارة جدول الترتيب.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في مباراة اليوم كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ

خط الهجوم : وليد أزارو.
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الكلمات المفتاحية

الكرة المصرية الدوري المصري الاهلي

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