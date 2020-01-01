أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1-1-2020 أول أيام العام الميلادي الجديد

استقرت أسعار الدولار اليوم الأربعاء 1-1-2020 أول أيام العام الميلادي الجديد بجميع البنوك وسط توقعات بأن تشهد تعاملات الدولار مقابل الجنيه مزيد من الترجعات في هذا العام.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء1-1-2020 :

وسجلت أسعار الدولار في البنوك اليوم الاربعاء 1-1-2020 : كالأتي نحو نحو 15.97 جنيه للشراء و16.10 جنيه للبيع بالبنك المركزي، وبلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وسجل في مصرف ابو ظبي نحو 16.01 جنيه للشراء و 16.1 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنوك مصر و العربي الافريقي والبنك الأهلى نحو 15.99 جيه للشراء 16.09 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولى 15.98 جنيه للبيع و16.08 جنيه للبيع،.

البنوك تغلق تعاملاتها اليوم الأربعاء :

وأعلن البنك المركزي أن جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي ستغلق تعاملاتها، اليوم الأربعاء1-1-2020، لمدة يوم واحد احتفالا بختام السنة المالية.

الدولار يتراجع بأكثر من 11% في 2019 :

أنهي الجنيه مقابل الدولار تعاملات عام 2019 على ارتفاعات بنسبة 11.5%، بعدما شهد الاقتصاد العديد من النتائج الإيجابية خلال ذات الفترة.

وكشف البنك المركزي عبر موقعة الإلكتروني، أن سعر الدولار مقابل الجنيه أنهي تعاملات عام 2019 عند مستويات 16.09 جنيه للبيع و15.99 جنيه للشراء متراجعًا بقيمة 1.87 جنيه عن المستويات التى سجلها بداية من العام عند 17.95 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

بلومبرج الجنيه يحقق افضل مستوياته في 25 عام :

وكانت" بلومبرج"، كشفت عن أن أداء الجنيه المصري خلال عام 2019 من أفضل العملات اداًء علي مستوي العالم، محققا افضل مستوياته في 25 عام.

وتوقعت "بلومبرج" أن يشهد الجنيه تراجعات مقابل الدولار بنسبة 4.5% خلال عام 2020؛ ليسجل 15.35 جنيه.