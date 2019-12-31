Advertisements
Advertisements
Advertisements

حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن انفجار الصومال

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:48 م
Advertisements
ترجمة - منة الشريف
Advertisements
أعلنت جماعة الشباب المسلحة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع يوم السبت الماضي في العاصمة الصومالية مقديشو، وهي مأساة أسفرت عن مقتل 80 شخصًا وإصابة العشرات.

وأدلى الناطق الرسمي باسم المجموعة، علي محمد راجح، المعروف أيضًا باسم علي ديري، بتصريح من خلال المحطة الرسمية للمجموعة، راديو الأندلس.

وأضاف علي دير، أن الهجوم استهدف قافلة تركية وضباط أمن عند تقاطع مزدحم بالمدينة.

وقال، إن المجاهدون نفذوا هجومًا، واستهدفوا عدوًا تركيًا والميليشيات التي كانت تحرسهم، وأصابت القافلة وتسببت في خسائر فادحة للأتراك والميليشيات المرتدة التي كانت تحرسهم."

كما اعترف علي دير بأن المدنيين قتلوا في الهجوم، وقال إنه يأسف لفقدان أرواح المدنيين، لكن في الوقت نفسه بررها قائلًا "حماية الدين تأتي قبل إنقاذ الأرواح".

واتهم المتحدث باسم حركة الشباب تركيا بتدريب القوات الصومالية و"الاستيلاء على الموارد الاقتصادية" في الصومال..

وكان مهندسان تركيان يعملان في مشروع بناء طريق من بين الذين لقوا حتفهم في الانفجار، قامت تركيا بتدريب الجيش الصومالي في منشأة تدريب حديثة في مقديشو، كما نفذت مشاريع تنموية في الصومال، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والمستشفيات والمباني.

ولا يزال عدد القتلى في هجوم السبت 80، لكن من المتوقع أن يرتفع العدد.

كما نفذت الولايات المتحدة ثلاث غارات جوية في الصومال، ردا على التفجير الذي وقع في مقديشو.

وبذلك يرتفع عدد الغارات الجوية في الصومال هذا العام إلى 63، قتلت الغارات الجوية أربعة مسلحين ودمرت المركبات، يُزعم أن المستهدفين كانوا من كبار قادة حركة الشباب.

وفي وقت سابق، اتهمت وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية الصومالية دولة أجنبية مجهولة بالتخطيط للهجوم المميت.

وقالت وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية الصومالية في تغريدة، إننا قدمنا إلى القادة الوطنيين تقريرًا أوليًا يشير إلى أن المذبحة ضد الشعب الصومالي في مقديشو في 28 ديسمبر 2019 تم التخطيط لها من قبل دولة أجنبية، ولاستكمال التحقيق الجاري، سنسعى للحصول على تعاون من بعض وكالات الاستخبارات.

كما لم تحدد وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية الصومالي، البلد ولا تقدم أدلة تدعم هذا الادعاء.

ولكن الرئيس الصومالي، محمد عبد الله، ألقى يوم السبت باللوم على حركة الشباب، قائلًا إن الجماعة المسلحة مصممة على قتل المدنيين الأبرياء.

كما قال، الشباب لا يبنون، إنهم يدمرون، إنهم لا يبنون مدارس، ولا يبنون مراكز صحية، ولا يقومون بإطعام الأطفال. لقد تعاقدوا على منع التقدم وقتل الناس وأطفال الصومال ".

وقال الرئيس، نحن بحاجة إلى توخي الحذر من الهجمات الإرهابية، لأن الهدف الأساسي للإرهابيين هو إلحاق أكبر ضرر بالجميع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقديشيو مقتل 80 حركة الشباب العاصمة الصومالية الصومال

أخبار تهمك

عاجل.. قناة الزمالك تبث رسالة قوية لنجم الفريق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ حوالي 13 ساعة

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تحذير وتوضيح.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس أول أيام عام 2020

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم موقفه من السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إنطلاق البث التجريبي.. تعرف على تردد قناة الزمالك Zamalek TV

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

ترامب: إيران ستدفع ثمنا غاليا وهذا تهديد وليس تحذير

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يفاجئ كيليان مبابي في منزله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. برشلونة يقدم عرضه الأول لخطف نجم دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موضوعات متعلقة

تحذيرات من عواقب خروج عسكري مبكر لقوات الاتحاد الإفريقي من دولة عربية

حركة متطرفة تهاجم مجمعا للأمم المتحدة في مقديشو

11 قتيلا و16 جريحا بتفجيرات في العاصمة الصومالية مقديشو

مسؤول: مقتل 76 شخصا إثر انفجار في نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال

منظمة دولية: مقتل 90 شخصا على الأقل في انفجار مقديشو

الجيش الأمريكي: غارات جوية تقتل 4 من مقاتلي حركة الشباب في الصومال

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:14 م

فرمان جديد من الخطيب في الصفقة الثانية للأهلي

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

10:30 م

رمضان صبحي يهدد انضمام إيليكي إلى الأهلي

11:13 م

عاجل.. اتحاد الكرة يهدد الأهلي بعدم قيد كهربا والسبب ليس الزمالك

02:34 م

ترامب: إيران ستدفع ثمنا غاليا وهذا تهديد وليس تحذير

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status