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استنفار أمني بالجيزة تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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تشهد محافظة الجيزة حالة من الإستنفار الأمني تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المُكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت الهامة ودور العبادة بالمحافظة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وشملت الخطط الأمنية التي أشرف عليها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، والدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش مُحيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية.

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الكلمات المفتاحية

سنة ميلادية راس السنه الاستنفار الأمنى

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