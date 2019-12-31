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قواعد المحكمة ضد تركيا في صف الرقابة على ويكيبيديا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:41 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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حققت موسوعة ويكيبيديا، فوزًا كبيرًا ضد السلطات التركية في قضية قانونية استمرت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، قضت محكمة عليا اتحادية في تركيا الآن بأن حظر الحكومة على ويكيبيديا غير دستوري.

منع ويكيبيديا من تشديد الرقابة على وسائل الإعلام
منعت الحكومة التركية ،ويكيبيديا مرة أخرى في أبريل 2017، كجزء من مهمة الحكومة للحفاظ على أنشطة الإنترنت تحت المراقبة.

وبعد الانقلاب الذي تم تنظيمه في عام 2016، بدأ رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان حملة للسيطرة على كل من وسائل الإعلام التقليدية وعبر الإنترنت في البلاد.

وإلى جانب ويكيبيديا، اتخذت حكومة البلاد حملة ضد المعارضين البارزين في البلاد.

كما أفادت "The Globe and Mail" في ذلك الوقت، أن ما لا يقل عن مرسوم من أردوغان أدى إلى طرد ما لا يقل عن 4000 موظف مدني، بينما تم اعتقال 47000 آخرين بسبب صلاتهم المزعومة بمنظمات إرهابية.

وتحتج مؤسسة "ويكيبيديا"، على هذا الحظر منذ شهر مايو من ذلك العام، وقد تم اختراقه أخيرًا.

وفي حكم صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، قضت المحكمة الدستورية في البلاد بأن الحظر كان انتهاكًا لحق المواطن التركي في حرية التعبير.

كما تم اتخاذ القرار بعد أن صوّتت المحكمة بأغلبية 10 مقابل 6 أصوات لصالح ويكيبيديا، ومن المقرر رؤية الموسوعة الإلكترونية في البلاد.

وفي منشور للاحتفال بالنصر، أكدت ويكيبيديا، أنه على الرغم من أن الفوز هو خبر رائع، إلا أن التهديدات الأخرى تعيق قدرتها على العمل بحرية.

وتابعت، على الرغم من هذا، فإن اليوم هو يوم جيد لمن منا يؤمن بقوة المعرفة والحوار، لقد شجعتنا هذه النتيجة وسنواصل العمل من أجل عالم تكون فيه المعرفة متاحة للجميع بحرية.

التحكم الاستراتيجي في الإنترنت هو لعبة استبدادية مشتركة
تطلعت الحكومات التي إلى مراقبة الإنترنت أملًا في السيطرة على الاحتجاجات أو المعارضة ليست بالأمر الجديد؛ حيث تمكنت الحكومة حتى الآن من تقييد أجزاء مختلفة من وسائل الإعلام الغربية من الوصول إلى البلاد.

وفي مكانها، تولت وسائل الإعلام الحكومية والقنوات على الإنترنت التي تدفع الدعاية الحكومية المسؤولية، ومحتواها "خاضع للإشراف" ليناسب أجندة بكين وإدارة شي جين بينغ.

كما جعل هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية التركية، الصين هي الدولة الوحيدة التي لا تزال فيها ويكيبيديا محظورة.

ومع ذلك، فبينما تقوم بعض الدول بفرض الرقابة على الإنترنت، يجلس البعض الآخر في مواجهة الاضطرابات المدنية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقرت الحكومة الهندية قانون تعديل المواطنة، والذي وفر طريقًا سريعًا للمواطنة للمهاجرين القادمين من بنغلاديش وأفغانستان وباكستان، ووفقًا للقانون، لن يتم منح الجنسية للأشخاص الذين يعتبرونهم مسلمين.

كما أثار القانون على الفور غضب الشعب الهندي، الذي استمر للاحتجاج بشكل جماعي على الرغم من السلطة الممنوحة لإنفاذ القانون لتفريق تجمعات الاحتجاج.

واسقطت الحكومة أيضاً خدمات الانترنت، وبدأوا بمراقبة الاتصالات المحمولة أثناء إغلاق اتصالات الإنترنت في بعض المناطق.

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الكلمات المفتاحية

ويكيبيديا تركيا الصين

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