في ليلة رأس السنة.. البابا تواضروس يصلي تسبحة كيهك بالإسكندرية " صور"

بدأت مساء الثلاثاء، التسبحة الكيهكية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من أحبار الكنيسة بمناسبة نهاية السنة الميلادية.



كان قداسة البابا قد توجه فور وصوله إلى كاتدرائية الإسكندرية إلى مزار القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية، قبل أن يبدأ صلوات التسبحة الكيهكية وسط مشاركة شعبية كبيرة.



ويشارك في التسبحة الآباء أساقفة القطاعات الرعوية بالإسكندرية، وهم كل من: الأنبا بافلي، الأنبا إيلاريون، الأنبا هيرمينا، والقمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، إلى جانب كهنة الكاتدرائية.