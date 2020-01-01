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في ليلة رأس السنة.. البابا تواضروس يصلي تسبحة كيهك بالإسكندرية " صور"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:07 ص
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البابا في الإسكندرية
البابا في الإسكندرية
ماريان ناجى
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بدأت مساء الثلاثاء، التسبحة الكيهكية بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من أحبار الكنيسة بمناسبة نهاية السنة الميلادية.

كان قداسة البابا قد توجه فور وصوله إلى كاتدرائية الإسكندرية إلى مزار القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية، قبل أن يبدأ صلوات التسبحة الكيهكية وسط مشاركة شعبية كبيرة.

ويشارك في التسبحة الآباء أساقفة القطاعات الرعوية بالإسكندرية، وهم كل من: الأنبا بافلي، الأنبا إيلاريون، الأنبا هيرمينا، والقمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، إلى جانب كهنة الكاتدرائية.
في ليلة رأس السنة.. البابا تواضروس يصلي تسبحة كيهك بالإسكندرية " صور"
في ليلة رأس السنة.. البابا تواضروس يصلي تسبحة كيهك بالإسكندرية " صور"
في ليلة رأس السنة.. البابا تواضروس يصلي تسبحة كيهك بالإسكندرية " صور"
في ليلة رأس السنة.. البابا تواضروس يصلي تسبحة كيهك بالإسكندرية " صور"
في ليلة رأس السنة.. البابا تواضروس يصلي تسبحة كيهك بالإسكندرية " صور"
في ليلة رأس السنة.. البابا تواضروس يصلي تسبحة كيهك بالإسكندرية " صور"
في ليلة رأس السنة.. البابا تواضروس يصلي تسبحة كيهك بالإسكندرية " صور"
في ليلة رأس السنة.. البابا تواضروس يصلي تسبحة كيهك بالإسكندرية " صور"
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الكلمات المفتاحية

سنة ميلادية راس السنه الكنيست البابا تواضروس

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