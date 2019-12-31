آرسنال أمام 5 تحديات كبري في شهر يناير.. مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي

ينتظر نادي أرسنال الإنجليزي العديد من الإستحقاقات الهامة والمرتقبة، خلال شهر يناير من العام الجديد 2020.





وسيخوض فريق أرسنال بقيادة مدربه الإسباني خمس مباريات من العيار الثقيل، بواقع 4 مباريات في الدوري الإنجليزي وهي مباريات الجولات 21 و22 و23 و24، ومباراة في الدور الثالث من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.





وسيسعي أرتيتا من خلال تلك المبارايات، لتحسين وضعية الفريق في جدول الدوري الإنجليزي، والتأهل لدور الـ 32 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.





وسيبدأ أرسنال مشواره بقمة من العيار الثقيل أمام مانشستر يونايتد، وسينهي مباريات الشهر بقمة أخرى أمام فريق تشيلسي.





ويحتل أرسنال المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة من 20 مباراة.





ويقدم لكم الفجر الرياضي، الجدول الكامل لمباريات أرسنال خلال شهر يناير المقبل.





1- الدوري الإنجليزي: يوم 1 يناير أمام مانشستر يونايتد - ملعب الإمارات - الساعة العاشرة مساء.





2- كأس الإتحاد الإنجليزي: يوم 6 يناير أمام ليدز يونايتد - ملعب الإمارات - الساعة العاشرة إلا خمس دقائق مساء.





3- الدوري الإنجليزي: يوم 11 يناير أمام كريستال بالاس - ملعب سيلهيرست بارك - الساعة الثانية والنصف عصراً.





4- الدوري الإنجليزي: يوم 18 يناير أمام شيفيلد يونايتد - معلب الإمارات - الساعة الخامسة مساء.



