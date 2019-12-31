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الكاميرون: اختطاف 8 بحارة في هجوم على سفينة نفط يونانية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:21 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تعرض 8 بحارة للاختطاف، صباح اليوم الثلاثاء، في هجوم شنه مسلحون على ناقلة نفط يونانية راسية في ميناء مدينة ليمب الواقعة غرب الكاميرون، حسبما ذكر بيان لوزارة التجارة البحرية اليونانية.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن بحارا يونانيا من أفراد طاقم الناقلة "هابي ليدي" (السيدة السعيدة) الذي يضم 28 بحارا خلال الهجوم، أصيب في الكاحل جراء ارتداد طلق ناري وتم إسعافه في مستشفى محلي.


والبحارة المختطفون هم خمسة يونانيين بينهم القبطان وفلبينيان اثنان وأوكراني، علما أن ملكية الناقلة تعود لشركة "إيسترن ميديتيرانيان أثينا"، ومقرها العاصمة اليونانية.


وقال المكتب الصحفي لشرطة الموانئ اليونانية، والذي يواكب أوضاع السفن اليونانية، في بيان: "تم إبلاغ وزير التجارة البحرية يوانيس بلاكيوتاكيس الذي يتابع الأمر عن كثب مع وزارة الخارجية اليونانية وهيئة إدارة الناقلات".


من المهم الإشارة إلى عمليات هجوم واختطاف تنشط نسبيا مقابل فدية في خليج غينيا، الذي أصبح الوجهة الجديدة للقرصنة البحرية العالمية، على امتداد الساحل الغربي لإفريقيا، حيث يقوم القراصنة أحيانا باختطاف السفن لعدة أيام إلى أن يتمكنوا من سرقة حمولتها والمطالبة بفدية كبيرة قبل إطلاق سراح الطاقم.


ويعد خليج غينيا، الذي تمتد سواحله لأكثر من 6 آلاف كيلومتر، من أنغولا إلى جنوب السنغال، في السنوات الأخيرة من أخطر المناطق البحرية في العالم، متقدما بفارق كبير عن الساحل الصومالي في خليج عدن.


وأشار المكتب البحري الدولي، إلى أن 82 بالمئة من عمليات اختطاف الطواقم البحرية جرت في ذلك الخليج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

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هجوم نفط سفينة الكاميرون اختطاف 8 بحارة

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