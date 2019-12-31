يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2019، في البحرين والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار البحريني و الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء31-12-2019 في البحرين

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 13.25 دينار، والذهب "عيار21"، 15.46 دينار، وسعر "عيار 24" 17.67 دينار.

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 8.83 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .



وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البحرين في الأيام السابقة في السوق البحرين .

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء31-12-2019 في البحرين









دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار بحريني عيار الذهب 46.86 17.67 اسعار الذهب عيار 24 42.96 16.20 سعر الذهب عيار 22 41.01 15.46 اسعار الذهب عيار 21 35.15 13.25 اسعار الذهب عيار 18 27.34 10.31 سعر الذهب عيار 14 23.43 8.83 سعر الذهب عيار 12 1.457 549.53 اسعار أوقية الذهب 328.04 123.69 اسعار جنيه الذهب 46.862 17.670 اسعار كيلو الذهب

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء31-12-2019 في البحرين

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في البحرين



