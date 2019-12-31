صدام مُحتمل مع ريال مدريد.. تعرف على أبرز مباريات برشلونة في "يناير"

ينتظر فريق برشلونة بقيادة مدربه الإسباني ارنستو فالفيردي، عدة مواجهات نارية خلال شهر "يناير"، حيث يخوض الفريق 3 مباريات في بطولة الدوري الإسباني، بالإضافة لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني والتي ستقام في السعودية من 8 لـ 12 يناير بمشاركة 4 أندية للمرة الأولي في تاريخ البطولة.





ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني:





برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة جمعها من 18 مباراة (12 فوز – 3 تعادلات – 3 هزائم، وسجل 47 هدفًا، واستقبلت شباكه 21 هدفًا)، ويتفوق بنقطتين على فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وستكون مباريات "يناير" مهمة للفريق الكتالوني للابتعاد بصدارة ترتيب الليجا.

ماذا ينتظر برشلونة في شهر يناير؟:





- مواجهة سهلة مع "متذيل الترتيب":





يستهل فريق برشلونة مبارياته في شهر "يناير" بمواجهة سهلة نسبيًا ضد فريق إسبانيول "متذيل" ترتيب الدوري الإسباني، وذلك يوم 4 يناير على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.





- قمة نارية في كأس السوبر:





ويلتقي فريق برشلونة مع نظيره أتليتكو مدريد يوم الخميس 9 يناير على ملعب "الجوهرة المشعة" ضمن بطولة السوبر الإسباني والتي تقام في السعودية هذا العام.





- صدام مُحتمل مع ريال مدريد:





في حالة تخطي برشلونة عقبة أتليتكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني، يواجه في المباراة النهائية الفائز من ريال مدريد وبرشلونة، يوم 12 يناير، مما يجعل هناك احتمالات قوية لمشاهدة كلاسيكو جديد في بطولة السوبر.





- مواجهة غرناطة في "كامب نو":





يستضيف فريق برشلونة نظيره غرناطة على ملعب "كامب نو" يوم الأحد الموافق 19 يناير، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني.





- مباراة قوية في معقل "الخفافيش":



