"وزارة العمل" تقرر تطبيق قرار العمل الليلي بدءاً من الغد الأربعاء





أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أنها سوف تبدأ يوم غدٍ الأربعاء، تطبيق قرار العمل الليلي والذي يمنح العاملين العديد من المزايا ويحفظ حقوقهم وواجباتهم.





وأوضحت الوزارة العمل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تزامناً مع السماح لبعض الأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، والذي سيوفر مزيداً من الفرص الوظيفية.



