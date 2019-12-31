Advertisements
"وزارة العمل" تقرر تطبيق قرار العمل الليلي بدءاً من الغد الأربعاء
الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:55 م
Advertisements
الفجر السعودي
Advertisements
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أنها سوف تبدأ يوم غدٍ الأربعاء، تطبيق قرار العمل الليلي والذي يمنح العاملين العديد من المزايا ويحفظ حقوقهم وواجباتهم.
وأوضحت الوزارة العمل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تزامناً مع السماح لبعض الأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، والذي سيوفر مزيداً من الفرص الوظيفية.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
هي وزارة تشكلت عبر دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية. ويتولى رئاستها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وكانت الوزارة متصلة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1380هـ، حتى صدر الأمر الملكي بفصلهما في عام 1425هـ، ثم أعيد دمجهما بالمسمى الحالي في عام 1436هـ.
بحسب تقرير التنافسية العالمي 2019 تقدمت المملكة 13 مرتبة في مؤشر كفاءة سوق العمل وسوق الإنتاج مقارنة بالعام السابق، وكذلك في 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق، كما تقدمت 17 مرتبة عن العام 2018 في كل من مؤشري "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة" و"توفر رأس المال الجريء"، إذ حلت في المرتبتين 19 و12 على التوالي، وتقدمت 5 مراتب في مهارات رأس المال البشري والقدرة على الابتكار وديناميكيات العمل.
Advertisements