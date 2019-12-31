كنيسة العذراء والأنبا ابرآم بفيصل تبدأ احتفالات رأس السنة (صور)

بدأت كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا إبرأم للأقباط الأرثوذكس بمنطقة فيصل في الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات إحتفالات رأس السنة الميلادية.



وبدأت فعالية الإحتفال برفع بخور عشية، بحضور عدد من كهنة الكنيسة وتخلل الإحتفال باقة من الترانيم والتسابيح الروحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة وفي نهاية الإحتفال تم توزيع الهدايا والجوائز علي الحضور عبر السحب الرقمي خلال عمل مسابقة.



وشهد فعاليات الإحتفال حضور العشرات من إقباط منطقة فيصل وضواحيها، كما شهد محيط الكنيسة تكثيفا أمنيا مشددا، مع وضع حواجز حديدية وإستخدام البوابات الاليكترونية، حيث يقوم رجال الأمن بتفتيش الوافدين بمعاونة شباب الكشافة الكنيسة عن طريق إبراز تحقيق إثبات الشخصية.

