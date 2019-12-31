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4 مواجهات قوية ونهائى مُحتمل.. ماذا ينتظر ريال مدريد في شهر "يناير" ؟

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:02 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يخوض فريق ريال مدريد الإسباني عدة مواجهات قوية خلال شهر "يناير"، سواء في بطولة الدوري الإسباني، أو بطولة السوبر الإسباني والتي ستقام هذا العام في السعودية بمشاركة 4 أندية للمرة الأولي في تاريخ البطولة.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني:

يدخل ريال مدريد العام الجديد محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة جمعها من 18 مباراة (10 انتصارات – 7 تعادلات – 1 هزيمة)، ويأتي خلف غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة برصيد 39 نقطة.

أبرز مباريات ريال مدريد خلال شهر "يناير":

- مواجهة قوية خارج ملعبه:

يبدأ فريق ريال مدريد شهر "يناير" بمواجهة قوية خارج ملعبه ضد فريق خيتافي في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة يوم السبت القادم الموافق الرابع من شهر يناير على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز" ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

- صدام ناري بالسعودية:

يتجه ريال مدريد إلي السعودية لخوض منافسات بطولة السوبر الإسباني والتي تقام هناك بمشاركة 4 أندية للمرة الأولي في تاريخ البطولة، ويواجه فريق فالنسيا يوم 8 يناير على ملعب "الجوهرة المشعة" في لقاء الدور نصف النهائي للبطولة.

- كلاسيكو جديد أو ديربي مدريد:

حال فوز ريال مدريد على فريق فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر في المباراة سوف يتأهل للنهائي ويلتقي مع الفائز من مباراة اتليتكو مدريد وبرشلونة في نهائي البطولة والذي سيقام يوم 12 يناير بالسعودية.

- ضيف ثقيل في "سانتياجو برنابيو":

يستضيف ريال مدريد نظيره إشبيلية يوم السبت الموافق 18 يناير على ملعبه "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

- المواجهة الأخيرة:

يختتم النادي الملكي مبارياته في شهر يناير بمواجهة فريق بلد الوليد يوم الأحد الموافق 26 يناير على ملعب "نيوفو جوسى زورييلا" ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإسباني.

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ريال مدريد الكرة العالمية الدوري الاسباني إسبان

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