أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: حقيقة التعاقد مع المحمدي.. نجم الفريق على أعتاب الرحيل.. 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 31 / 12 / 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء:





تعرف على أخبار النادي الأهلي اليوم 31 / 12 / 2019





1- حقيقة تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي:

كشفت تقارير صحفية اليوم حقيقة مفاوضات الأهلي مع باهر المحمدي نجم الإسماعيلي والتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





وكان باهر المحمدي قرر بشكل مفاجئ الرحيل عن صفوف الإسماعيلي ومطالبة الإدارة بهذا الأمر في إحدى حواراته التليفزيونية مؤخرا ليبدأ البعض في ربط اسم اللاعب بالنادي الأهلي في الشتاء.





ووفقا للتقارير الصحفية فإن الأهلي لا يفكر مطلقا في التعاقد مع باهر المحمدي أو أي مدافع آخر في الفترة القادمة وتحديدا في يناير وأن التركيز منصب بشكل كبير على التعاقد مع مهاجم إفريقي مميز.





2- مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة:

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة نظيره مصر المقاصة مساء غد الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





وجاءت القائمة على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم





3- ضربة قوية جديدة للأهلي قبل موقعة المقاصة:

أصبحت فرص مشاركة حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة مصر المقاصة غدًا صعبة للغاية إن لم تكن منعدمة.





ويعاني لاعب الأهلي من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة حيث تغيب عن مران الأهلي الجماعي خلال الأيام الماضية واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم.





ولم يشارك الشحات في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، ليخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر من مباراة الغد.





وخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم أكد صعوبة لحاقه بمواجهة الغد أمام مصر المقاصة.





4- رسالة من مدرب المنتخب تقرب نجم الأهلي من الرحيل:

يبدو أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت بشأن نجم الأهلي والذي يقترب من الرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





المدير الفني للمنتخب الأوليمبي شوقي غريب يحرص دائما على التواصل مع لاعبي الفراعنة ، ومنهم صلاح محسن نجم الأهلي المصري، والذي أبلغه بأنه من العناصر الأساسية لكن عدم مشاركته في القلعة الحمراء يعني استبعاده من دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.





وخرج صلاح محسن من حسابات المدير الفني للأهلي رينيه فايلر في الفترة الأخيرة، وبات المدرب يعتمد بشكل كبير على الثنائي مروان محسن والمغربي وليد أزارو، وهو الأمر الذي فرصة مشاركته قليلة للغاية.





وبدأت العديد من الأندية كإنبي وسموحة في الدخول في مفاوضات مع صلاح محسن لضمه في فترة الانتقالات الشتوية، ولو على سبيل الإعارة، حتى يتمكن من اللعب والمشاركة باستمرار.





أبرز أخبار النادي الأهلي





5- 4 شروط لقيد كهربا في الأهلي:

حدد اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني 4 شروط لقيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد في قائمة الفريق المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية.





o دفع الأهلي 8 ملايين جنيه للجبلاية كمستحقات مالية متأخرة على القلعة الحمراء عبارة عن نسبة الجبلاية من توثيق عقود لاعبين سابقين بجانب بعض الغرامات المالية الموقعة على النادي والتي لم يتم سدادها

o تقدم الأهلي بطلب رسمي لقيد كهربا غدًا مع فتح باب القيد الشتوي

o وصول البطاقة الدولية من نادي أفيس البرتغالي الذي لعب له بعد رحيله عن الزمالك

o بطاقة مؤقتة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حالة عدم إرسال أفيس لبطاقة كهربا





6- صدام بين رينيه فايلر والأهلي:

تلوح في الأفق بوادر أزمة بين رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي ولجنة التخطيط بسبب الاختلاف بسبب الاختلاف على الصفقات الشتوية في شهر يناير المقبل.





ويصر فايلر على ضم مهاجم في الميركاتو الشتوي ورشح له بليسينج إليكي مهاجم لوزيرين السويسري بينما ترى لجنة التخطيط ضرورة ضم مدافع بعد إصابة سعد سمير في وتر أكيلس ورشحت أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي وأسامة جلال مدافع إنبي.





ويتحفظ فايلر على فكرة ضم حجازي من الأساس رغم أن لجنة التخطيط ترى أنه خير علاج لكل أزمات خط دفاع القلعة الحمراء في ظل كثرة إصابات رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي.



