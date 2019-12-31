هشام عباس يشتعل احتفالات الكريسماس في "كايرو فيستفال مول" (صور)

أشعل الغنان هشام عباس، احتفالية راس السنة ضمن احتفالات استقبال العام الميلادي الجديد، حيث "كايرو فستيفال سيتي مول"، حفلًا ضخمًا أحياه النجم هشام عباس في ليلة رأس السنة، قدم فيها باقة من أجمل أغانيه، من مختلف الأبومات الشهيرة التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني.



وقدمت فرقة "Crash Boom Bang" مجموعة من أشهر أغاني التي أدهشت الحضور، وبحلول منتصف الليل انطلقت الألعاب النارية في عرض مبهر، يختتم به "كايرو فستيفال سيتي مول" عامًا مليئًا بالأحداث الترفيهية ويستهل عامًا جديدًا مليئًا بالمفاجآت

واستكمالًا للأجواء الاحتفالية.



وتم تزيين الساحة المخصصة لاحتفالات الكريسماس "Christmas Ville" في منطقة المسرح الروماني بالديكورات المميزة، التي استقبلت الآلاف من الزوار الذين استمتعوا بالأنشطة وألعاب الكريسماس الكرنفالية ومختلف المأكولات المقدمة بمنطقة الأطعمة والمشروبات. كما ضمت Christmas Ville بازار للتسوق لهدايا الكريسماس، لكل فرد من أفراد العائلة.

