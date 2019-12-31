أخبار ريال مدريد اليوم: 75 مليون يورو تحسم صفقة خليفة راموس في الريال وضياع حلم ضم بوجبا والملكي يُفاجيء مبابي

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول نجم أشبيلية دائرة اهتمامات الملكي من أجل خلافة الإسباني سيرجيو راموس في الفريق. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم أشبيلية خليفة راموس في ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي تسيطر عليها فكرة التعاقد مع مدافع جديد ليكون خليفة سيرجيو راموس في ريال مدريد الإسباني.

وأكدت التقارير الإسبانية أن إدارة الملكي استقرت على التعاقد مع دييجو كارلوس نجم أشبيلية الإسباني في نهاية الموسم.

وأشارت التقارير الإسبانية إلى أن بيريز يخطط للتعاقد مع نجم الفريق الأندلسي بدون التفاوض مع ناديه من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في العقد والبالغة 75 مليون يورو.

وأوضحت التقارير الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يوافق على فكرة بيريز ويرى أن كارلوس يمكنه تحقيق الإضافة المطلوبة في الدفاع.

وكشفت التقارير الإسبانية أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع كارلوس على ضمه بدون التفاوض مع ناديه مقابل قيمة كسر عقده في نهاية الموسم.





أخبار ريال مدريد اليوم





- رايولا يحسم مصير هدف ريال مدريد

حسم مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي مستقبل النجم الفرنسي في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير القادم.

وقال رايولا في تصريحات صحفية :"بوجبا لن يرحل في يناير، إنه يحترم مانشستر يونايتد ومانشستر يونايتد يحترمه، الوحيد الذي يتحدث عن هذه القضية هو سولسكاير لأنه من يظهر أمام وسائل الإعلام".

وأضاف:"اذهب إلى ما قاله سولسكاير، أن بوجبا لن يرحل عن أولد ترافورد وهذا جيد ونحن نوافق عليه، إذا كان لدى سولسكاير أفكار عن لاعب يعمل معي ويريد التحدث حول أي موضوع، فهو يعرف رقم هاتفي".

وتابع:"حتى هذه اللحظة أتحدث مع إد وودوارد الرئيس التنفيذي للنادي لأنه الشخص الذي أتحدث معه في مانشستر دائماً، لم أتحدث أبدًا مع سولسكاير".

واختتم رايولا تصريحاته قائلاً:"أعرف فقط أن بوجبا يحترم سولسكاير ويحبه بسبب ما فعله معه قبل ذلك، بوجبا يكافح قليلاً بسبب عودته من الإصابة ونحتاج لحل هذا الأمر لأن ذلك يعد هدفنا الرئيسي الآن".









- ريال مدريد يخطط لتجديد عقد نجمي الفريق

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد يخطط لتجديد عقد ثنائي الفريق لوكا مودريتش وسيرجيو راموس في الفترة المقبلة من أجل الحفاظ عليهما.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد يدرس تجديد عقد سيرجيو راموس علماً بأن عقده الحالي ينتهي في عام 2021.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يدرس أيضاً تجديد عقد لوكا مودريتش ولكن هذا الأمر يعتمد على دور اللاعب وآداءه مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2020 ولم تفتح إدارة الملكي حتى الآن مفاوضاتها مع اللاعب صاحب الـ34 عاماً لتجديد عقده.









- الكشف عن موعد تجديد ريال مدريد لعقد نجمه

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يقترب من الإعلان الرسمي عن تجديد عقد الفرنسي نجم الفريق كريم بنزيما مع الملكي حتى عام 2022.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد توصل لإتفاق مع بنزيما من أجل تجديد عقده حتى 2022 علماً بأن عقده الحالي ينتهي في 2021.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد بنزيما سيكون في نهاية الموسم الحالي وذلك في ظل تركيز الفريق على منافسات هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كريم بنزيما يلعب في ريال مدريد منذ عام 2009 قادماً من ليون وخاض مع الميرينجي 488 مباراة في جميع المسابقات وسجل 238 هدفاً وصنع 131 هدف.





نشرة أخبار ريال مدريد





- إريكسن من المحتمل أن يغادر توتنهام مجانًا

أشارت بعض التقارير إلى أن الدولي الدنماركي لاعب خط وسط توتنهام كريستيان إريكسن مؤكد عمليا للبقاء في الفريق اللندني لبقية الموسم.

هذه هي وجهة نظر إيلاديو بارامس ، وهو صديق حميم لمدرب سبيرز خوسيه مورينيو ، مع بقاء إريكسن الآن لمدة ستة أشهر فقط في عقده.

بينما تم ربط مانشستر يونايتد وريال مدريد بعروض يناير المقبل لصالح الدنمارك الدولي ، يشير باراميس إلى أن صانع الألعاب يخطط للانتظار حتى الصيف قبل مغادرة توتنهام في خدمة نقل مجانية.

وقال بارامس متحدثاً إلى ريكورد: "ربما يكون من الممكن رؤية السحر الذي ابتكره مورينيو لإدارة وجود إريكسن بشكل إيجابي للأشهر الأخيرة. الخروج من حيث التكلفة أمر مؤكد فعليًا".









- ريال مدريد يفاجئ كيليان مبابي في منزله

يسعى نادي ريال مدريد بكل قوة للتعاقد مع إيثان شقيق كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي والمتوج بكأس العالم في نسخته الماضية.

وذكرت صحيفة داريو آس اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد يأمل في ضم إيثان البالغ من العمر 13 عاماً إلى أكاديمية الناشئين بالنادي.

ويسعى ريال مدريد أيضاً ومنذ فترة طويلة لضم كيليان مبابي بناء على طلب من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وسجل مبابي 78 هدفاً خلال 106 مباريات مع سان جيرمان وتصدر قائمة هدافي الموسم الماضي من الدوري الفرنسي برصيد 32 هدفاً.

ويعد مبابي هدف أساسي لفريق ريال مدريد في الفترة المقبلة، خاصة في الصيف القادم، رغم أن باريس سان جيرمان يعارض رحيله ويغريه بمزيد من الأموال.









- إيفرتون يخطط للتعاقد مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن رغبة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون في التعاقد مع نجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية على أن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الإنجليزي، يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد خاميس رودريجيز، حيث يرغب المدرب الإيطالي في جعله أول صفقة له في الميركاتو الشتوي.

وأشارت التقارير إلى أن أنشيلوتي أحد المعجبين بمهارات خاميس داخل الملعب، لاسيما نظرا لانه أشرف على تدريبه في ريال مدريد قبل سنوات.

وتابعت الصحيفة: "إيفرتون سيعرض حوالي 43 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الدولي الكولومبي"، كما أضافت أن الإدارة مستعدة لفتح خزائنها، من أجل إبرام صفقات قوية وتكوين فريق قوي يكون قادراً على المنافسة، خاصة وأن المدرب كارلو أنشيلوتي يمتلك خبرة كبيرة في عالم التدريب، ويستطيع تحقيق الكثير مع فريقه الجديد.





ملخص أخبار ريال مدريد الآن





- خبر سار لريال مدريد وزيدان قبل انطلاق 2020

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، االمدير الفني لفريق ريال مدريد، خبرا سارا قبل انتهاء عام 2019.

وشهدت التدريبات الجماعية للفريق الملكي استعدادًا لمواجهة خيتافي، في أولى مباريات الفريق بعام 2020، والمقرر لها السبت المقبل، الموافق 4 يناير، في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني أخبارا سارا.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن الثنائي لوكاس فاسكيز ومارسيلو شاركا في التدريبات الجماعية اليوم، وأصبحا جاهزان للسفر مع الفريق إلى السعودية، لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.



