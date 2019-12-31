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البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالإسكندرية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:38 م
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القداس
القداس
محمد رجب - دينا حسن
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وصل مساء اليوم، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى مقر الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، لترأس صلوات قداس رأس السنة بالكنيسة.

وشهدت الصلاة حضور الأنبا بافلى رئيس كنائس قطاع شرق الإسكندرية وعددا من الآباء والكهنة وعددا من الأقباط وسط أجواء من البهجة والسرور. 

وتزينت مداخل الكنيسة بالورود وأشجار الكريسماس وقد حرص العديد من المشاركين قبل التوجه إلى داخل الكنيسة على إلتقاط الصور التذكارية وسط حالة من البهجة. 

وقد فرضت مديرية أمن الإسكندرية، كردونات أمنية بمحيط الكنائس والإيبارشيات والأديرة بمختلف أحياء المحافظة وقامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى الكنائس وتغيير في الحركة المرورية بمحيط الكنائس.
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الكلمات المفتاحية

راس السنه داخل كنيسة الكريسماس البابا تواضروس الثاني الأقباط

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