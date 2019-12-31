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رئيس العراق: محاولة اقتحام السفارة الأمريكية "تجاوز" للاتفاقات الدولية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:15 م
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الرئيس العراقي برهم صالح
الرئيس العراقي برهم صالح
الفجر
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قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، يعد تجاوزاً للاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية.

وأكد صالح، في بيان له، مساء الثلاثاء، أن التعرض إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، يعد ضرباً لمصالح العراق وسمعته الدولية.

وأشار إلى أن واجب القوات الأمنية العراقية حماية البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية والمصالح العامة والخاصة.

واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية، صباح اليوم الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني، حيث قاد زعيم مليشيا "بدر" هادي العامري، يرافقه قيس الخزعلي زعيم "عصائب أهل الحق" المحتجين حول مبنى السفارة.

ومساء اليوم، أضرم أنصار مليشيا حزب الله العراقي، النيران عند إحدى بوابات مبنى السفارة وسط سماع دوي إطلاق نيران.

وحسب شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية، حلقت طائرات أمريكية في سماء السفارة لرصد الوضع.

واستهدفت طائرات مسيرة أمريكية، في 29 ديسمبر، خمسة مواقع تابعة لـ " كتائب حزب الله" في العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل 25 من مقاتليها وإصابة 51 آخرين، بحسب قيادة "الحشد الشعبي".


وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت 3 مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.


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