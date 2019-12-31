أحمد خالد صالح بعد خطبته لهنادي مهنى في ٢٠١٩: "كان ختامها مسك"

وجه الفنان أحمد خالد صالح رسالة لمحبيه، متمنيًا خلالها أن يكون العام القادم أجمل من ما مضي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر أحمد صورة جديدة له، ظهر في الصورة وهو برفقة خطيبته الفنانة هنادي مهنى، وعلق على الصورة قائلاً:"الحمد لله حمدًا كثيرًا طيببًا مباركًا فيه، ٢٠١٩ كانت سنة حلوة أوي عليا بكل اللي فيها من حلو و وحش، وكان ختامها مسك بنسبالي إن شاء الله ٢٠٢٠ تبقي احلي و احلي، و كل اللي نفسه في حاجة يحققها،كل سنة و أنتم طيبين".



وفي سياق آخر، يشارك أحمد حاليًا في فيلم "شريط 6" والفيلم بطولة خالد الصاوي، ياسر الطوبجي، أحمد خالد صالح، توني ماهر،طارق عبد العزيز، خالد أنور، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القادمة.





كما يشارك أيضًا في مسلسل "كل أسبوع يوم جمعة"، والمسلسل مُقتبس من رواية "كل اسبوع يوم جمعة" للكاتب القدير إبراهيم عبد المجيد، وهو من بطولة منة شلبي، عارفة عبدالرسول،سوسن بدر، آسر ياسين، وإخراج محمد شاكر خضير، وهو ناتج عن معالجة درامية قام بكتابتها إياد إبراهيم، والمسلسل سيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد هشام عبيه، سمر عبد الناصر.