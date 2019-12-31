الحاضنة التكنولوجية بجامعة السويس تفوز في معرض القاهرة الدولي للابتكار

فازت أحد الشركات المحتضنة بالحاضنة التكنولوجية بجامعة السويس ضمن أفضل ١١ شركة ناشئة متميزة في مجال التكنولوجيا من بين أكثر من ١٥٠ شركة تكنولوجية في معرض القاهرة الدولي للابتكار ٢٠١٩، الذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.



تقدمت لمسابقة أفضل الشركات الناشئة المتميزة في مجال التكنولوجية بالمعرض، وتختص شركة Hawkeye بجامعة السويس بصناعة الطائرات بدون طيار لمساعدة المزارعين في الكشف المبكر عن الآفات الزراعية في المساحات الشاسعة من الجو، وتحديد الاحتياجات من الأسمدة والمبيدات.



ومن جانبه صرح الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، أن اهتمام الجامعة بالحاضنات التكنولوجية يأتي في إطار خطة الدولة لتشجيع المشاريع التكنولوجية والاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بالبحث العلمي باعتباره أداة التقدم.



أوضح " الشرقاوى " فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا الفوز يضاف إلى سجلات ما تحققه الجامعة من إنجازات مختلفة في شتى المجالات كي تلحق جامعة السويس ومثيلاتها من جامعات مصر ومراكزها البحثية بثورة العلم الرابعة، التي يصعب على مصر عدم اللحاق بها.



والجدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولي للابتكار قد شهد إقبالا شديدًا من حيث عدد الدول المشاركة وعدد الابتكارات المعروضة التي تجاوزت ١٥٠٠ اختراع ونموذج أولى وفكرة مبتكرة.



