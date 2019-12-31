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البيطريين: 355 مرشحا تقدموا بأوراقهم لانتخابات التجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:09 م
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الدكتور أشرف قاسم
الدكتور أشرف قاسم
آيات عامر
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أكد الدكتور أشرف قاسم عضو لجنة تلقى طلبات الترشح بإنتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن إجمالى من تقدم للترشح لانتخابات الأطباء البيطريين، 13 علي مقعد النقيب العام، 31 علي مقعد نقابة عامة فوق 15 سنة، 18 تحت 15 سنة نقابة عامة، 4 فوق 15 سنة قطاع، 73 علي مقعد رئيس نقابة فرعية، 110 فوق 15 سنة، 90 تحت 15 سنة، مضيفا أن عدد المقاعد الشاغرة 133 وأن اللجنة أستقبلت طلبات الترشح علي مدار 10 أيام.

وأوضح قاسم في تصريح إلى "الفجر"، أن إجمالى من تقدموا على جميع المقاعد 355 منذ بداية تلقي الطلبات، مؤكدا أن اللجنة سوف تستمر في تلقي الطلبات المرسلة بالبريد الأربعاء والخميس والأحد، على أن يكون الخطاب المرسل مختوم بتاريخ الإرسال غايته 31 ديسمبر، ثم تعد اللجنة الكشوف النهائية للمتقدمين بعد فرز الطعون وفحصها لعرضها على مجلس النقابة العامة.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بكتابة التقرير الخاص بجميع المرشحين من أعضاء الجمعية العمومية، يوم الأحد القادم الموافق 5 يناير، لعرضه علي مجلس النقابة العامة في جلسة طارئة يوم الإثنين الموافق 6 يناير، للبت والنظر فيه.
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الكلمات المفتاحية

مقاعد النقابة طلبات الترشح جميع المقاعد العامة للأطباء البيطريين

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