أعمال عربية وغربية على طريقة مونت كايرو بالأوبرا

تقدم فرقة مونت كايرو بقيادة المايسترو والموزع الموسيقى شريف نور، حفلاً بعنوان أوبرا كافيه سيناريو وإخراج مؤسس الفرقة ماهر ذكرى وذلك في الثامنة مساء الجمعة 3 يناير على المسرح الكبير.





يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية العربية الى جانب عدد من المؤلفات الغربية بتوزيعات جديدة منها أهل المحبة، ابجد هوز، طاير يا هوا، شط اسكندرية، بحبك اوى، عشانك يا قمر، يا حلو صبح، بحلم معاك، نور العين، بكتب اسمك، زورونى كل سنة مرة، حلوة يا بلدى، سواى وغيرها .





يشار أن فكرة تكوين فريق مونت كايرو تجسدت بعد لقاء ماهر ذكرى مع المايسترو شريف نور بايطاليا والذى حمل الكثير من مشاعر الحنين الى الوطن وتم اختيار الاسم "قمة القاهرة" ليؤكد الرسالة المراد تحقيقها الهادفة الى استعادة ذكريات أعمال قامات وعمالقة الفن المصرى في شكل معاصر .



