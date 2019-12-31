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الأزهر يشكر السيسي لتوجيهه بإنشاء كوبري مشاة أمام جامعة البنات

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:13 م
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رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمود الجلاد
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وجه المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوجيهه بسرعة إنشاء كوبرى مشاة أمام فرع البنات جامعة الأزهر.

وتأتي أهمية إنشاء الكوبري للتيسير على طالبات جامعة الأزهر والحفاظ عليهن من حوادث عبور الطريق، بعد أن شهدت الجامعة عددا من الإصابات وحالات الوفاة خلال الأعوام الماضية أثناء العبور من الطرق المحيطة بالجامعة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سبق أن وافق على إنشاء عدد 2 كوبري أمام فرع البنين بمدينة نصر، الأول ملاصق لبوابة كلية التربية، والثانى أمام بوابة كلية الطب، تم تنفيذهم على أعلى مستوى في وقت قصير، للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والمشاة.
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الكلمات المفتاحية

فرع البنات شيخ الأزهر السيسي الأعلى للأزهر

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