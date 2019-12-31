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باحث فلكي: عام 2020 سيشهد أربعة خسوفات للقمر وكسوفان للشمس

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:06 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ذكر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عضو رابطة التلسكوبات السعودية وفريق سديم الفلكي الباحث الفلكي ملهم محمد هندي، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الأرض ستشهد خلال عام 2020 عدداً من ظواهر الكسوف والخسوف للشمس والقمر على عدة المناطق، فيحدث أربعة خسوفات للقمر من النوع (خسوف شبه الظل) وكسوفين للشمس أحدهما حلقي والآخر كسوف كلي".

وقال الباحث الفلكي ملهم هندي، إن المملكة العربية السعودية والدول العربية ستشهد اثنين من خسوفات القمر، والتي يطلق عليها (الخسوفات الكاذبة)؛ كونها من النوع شبه الظل، الذي يصعب ملاحظته من العامة ولا تشرع له الصلاة، بسبب دخول القمر في منطقة شبه الظل للأرض وليس الظل الفعلي، ما يجعل التأثير في القمر خفوت في إضاءته بنسبة 10% فقط، وسمي (الخسوف الكاذب)؛ لأنه كانت الناس تكذب الفلكيين عند حدوثه ولا يلاحظونه.

وأوضح، أن الخسوف القمري الأول سيحدث يوم الجمعة 10 يناير، بينما يكون الثاني أيضا يوم الجمعة 5 يونيو، وكلا الخسوفين تكون بدايتهما قرابة الساعة 8 مساءً حتى منتصف الليل. وفي آخر أيام فصل الخريف 21 يونيو يكون كسوف حلقي على وسط إفريقيا واليمن وسلطنة عمان ووسط وشرق آسيا.

وتابع: بينما يشاهد الكسوف في المملكة وبقية الدول العربية ككسوف جزئي تختلف مدته ونسبته حسب بعد الموقع عن مسار ظل القمر، وأفضل مناطق رصده منطقتا نجران وجازان، أما الخسوفان الآخران فيحدثان في 5 يوليو و30 نوفمبر، ويكونان ملاحظين من الأمريكيتين وأستراليا وبعض أجزاء إفريقيا بينما الكسوف الثاني خلال هذا العام والأخير يكون يوم 14 ديسمبر فيكون كلياً ويشاهد فقط من جنوب قارة أمريكا الجنوبية.

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الكلمات المفتاحية

كسوف للشمس خسوف القمر باحث فلكي

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