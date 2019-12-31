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زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي يدعو إلى ضبط النفس

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:54 م
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عمار الحكيم
عمار الحكيم
وكالات
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دعا عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد والانجرار للفوضى، بعد اقتحام المئات من أنصار حزب الله العراقي السياج الخارجي لمقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، ببغداد.



ودعا الحكيم في تصريح صحفي، الأطراف كافة إلى ضبط النفس، وتجنب التصعيد والانجرار للفوضى، وأن تتحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها في حماية البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، والحفاظ على سمعته الدولية، وما حققه من انفتاح تجاه المجتمع الدولي، وبما يضمن أمن واستقرار البلاد".



جاءت تصريحات الحكيم بعد اقتحام مشيعي قتلى الحشد الشعبي الذين سقطوا يعد قصف أمريكي في محافظة الأنبار أمس الأول الأحد، المنطقة الخضراء، والتوجه إلى مبنى السفارة رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأمريكي.



وأسفر القصف عن مقتل 25 وإصابة أكثر من 51 من حزب الله العراقي أحد فصائل الحشد الشعبي.
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