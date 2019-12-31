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New Year Messages | رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية ٢٠٢٠ بطاقات العام الجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:31 م
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رسائل تهنئة رأس السنة
رسائل تهنئة رأس السنة
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New Year Messages | رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية ٢٠٢٠ بطاقات العام الجديد

رسائل تهنئة راس السنة الميلادية ٢٠٢٠، والتي بعد ساعات قليلة سيبدأ عام جديد يحمل معه امنيات جميلة نتمناها اصدقائنا واحبابنا وابنائنا فى هذا العام الجديد، ونقد اليكم من خلال موقعنا الفجر الاخبارى، اجمل رسائل تهنئة العام الجديد 2020، والتى يبحث عن الكثير لإرسالها إلى الأهل والأصدقاء والأحباب.

وخلال السطور التالية سوف ننشر اليكم ارق واحلى رسائل تهنئة للعام الجديد 2020، وارسلها وشاركها مع اصحابك وفي ليلة راس السنة التى تتزين بزينة الكريسماس الجميلة، فى كل مكان من أنحاء البلاد، حيث يقضى البعض هذه الليلة فى الخروج الى السينما، او الفنادق، او حضور بعض الحفلات المطربين المشهورين، والتي تنظم خصياصًا لهذه المناسبة الخاصة.

رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية ٢٠٢٠
يعدي العام ويجي عام جديد وأنت لسه شعاع منير فى قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير

.بعدد ورق الاشجار وعدد رمشوش البصر أهنيك قبل كل البشر كل عام وأنتم بخير.

كل سنة وصحيفتك عند الله أحسن عملا وقلبك أكثر صفاء ونقاء ولسانك رطب بذكر الله تعالى.

كل سنة وأنت لربك طائع ولرسولك الكريم تابع ولإخوانك والاصدقاء نافع ولدينك رافع وللجنة طامع.

عدت سنة 2019 بكل ما فيها وجت سنة 2020 أحلى ما فيها إنك لسة معايا فيها حبيبى.

بهديلك قلبي في العام الجديد 2020 ادخل في قلبى ولو لقيت حد غيرك ادخل سلم واقعد جمبه عادي.

سنة ورى سنة وحبي ليك يزيد حبيبى ومعرفش السنة دي هشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد.

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير. رسائل جميلة قبل نهاية السنة 2020.

رسائل جديدة مكتوبه 2020
زاد عمـر حبنا سنه وزاد عشقي لك سنين.. كل عـام وأنت يا اجملهم ماخلق ربي بألف خير 2020

سّنة حلوه تشبه حسّن وجهك، كل عام وانتِ بخير ياوجه الخير

كل عام والدنّيا م تحلى إلا فِيك وبعيونك وصوتك كل عام وانت لي.. كل عام وعامنا اجمل الاعوام 2020

كل عام وانتِ بخير ي نجمه ديسمبر.. ياهلال يناير.. ياكوكب روحي وضي عيوني.. كل عآم وانت حبيبي 2020

بطاقات العام الجديد

New Year Messages | رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية ٢٠٢٠ بطاقات العام الجديد
New Year Messages | رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية ٢٠٢٠ بطاقات العام الجديد

New Year Messages | رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية ٢٠٢٠ بطاقات العام الجديد

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