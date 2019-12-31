أهداف الإنتر تتلاشى.. نجم وسط دورتموند إلى بنفيكا

بدأت أهداف نادي إنتر ميلان الإيطالي في وسط الملعب في الميركاتو الشتوي تتلاشى واحداً بعد الآخر.

وأعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم عبر موقعه الرسمي، توصله لاتفاق مع نادي بنفيكا البرتغالي، حول انتقال نجم وسطه البرتغالي جوليان فيجل للنادي البرتغالي في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وستبلغ قيمة الصفقة حوالي 20 مليون يورو، حيث سيرتبط صاحب الـ 20 عاماً بعقد يمتد حتى عام 2024.

وكان فيجل ضمن دائرة إهتمامات نادي إنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة لفريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

ويعد هذا الإنتقال، ضربة قوية لمخطط إنتر ميلان في الميركاتو الشتوي، بعد أن تلقى خبراً صادماً يوم أمس بتوصل يوفنتوس مع نادي أتالانتا على إنتقال لاعب الوسط السويدي الشاب ديان كلوسيفسكي، والذي كان هدف إنتر ميلان الأول.