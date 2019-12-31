الخارجية الأمريكية: لم يتم اقتحام السفارة في بغداد والعاملون آمنون

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن جميع العاملين بالسفارة الأمريكية في بغداد آمنون.





وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه لم يتم اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، ولا توجد خطط لإخلائها.





ويذكر أن أضرم أنصار مليشيا حزب الله العراقي، النيران عند إحدى بوابات مبنى السفارة في المنطقة الخضراء المحاصرة من قبلهم، وسماع دوي إطلاق نيران.



