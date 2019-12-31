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الخارجية الأمريكية: لم يتم اقتحام السفارة في بغداد والعاملون آمنون

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:32 م
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السفارة الأمريكية في بغداد
السفارة الأمريكية في بغداد
الفجر
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن جميع العاملين بالسفارة الأمريكية في بغداد آمنون.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه لم يتم اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، ولا توجد خطط لإخلائها.

ويذكر أن أضرم أنصار مليشيا حزب الله العراقي، النيران عند إحدى بوابات مبنى السفارة في المنطقة الخضراء المحاصرة من قبلهم، وسماع دوي إطلاق نيران.

وحسب شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية، حلقت طائرات أمريكية في سماء السفارة لرصد الوضع.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية اقتحام سفارة بلاده في بغداد.

وقال ترامب، في تغريدة له على "تويتر": "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تنظيم هجوم على سفارتنا في بغداد، ونتوقع من قوات الأمن العراقية أن تحمي السفارة".

وتابع: "هجماتنا كانت ردا على قتل إيران لمقاول مدني أمريكي وإصابة الآخرين، ولن نتوقف عن الرد بحزم على أفعالها". 

واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني.

ويأتي هذا بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون في كتائب حزب الله العراقي، مساء الأحد، في ضربات جوية أمريكية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

وشن الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت 5 منشآت للمليشيا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت 3 مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

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