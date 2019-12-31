"الدفاع الأمريكية" ترسل قوات إضافية لتأمين سفارة واشنطن ببغداد





صرحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مساء اليوم الثلاثاء، بأنها "قامت بإرسال قوات إضافية؛ لتأمين السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد"، وطالبت حكومة العراق بتأمين الحماية للسفارة والمواطنين الأمريكيين .





وقال مسؤولون أمريكيون لـ"رويترز"، في وقت سابق من اليوم، "من المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة الأمريكية قوات إضافية من مشاة البحرية بشكل مؤقت إلى سفارتها في بغداد، بعد مهاجمتها اليوم من قبل محتجين عراقيين، يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي، وإن عدد القوات سيكون صغيرًا وسيأتي من المنطقة".





واستطاع المحتجون بعد حرق إحدى البوابات للسفارة، من دخول باحة السفارة منددين بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت يوم الأحد الماضي، قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلاماً وحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة، كما حاولت ميليشيات عراقية، في وقت لاحق اقتحام البوابة الثانية للسفارة الأمريكية وأشعلت فيها النار.





وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أبلغ زعماء العراق اليوم، أن أمريكا ستحمي وتدافع عن مواطنيها، وذلك خلال اتصالات هاتفية مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس حكومة تسيير الأعمال عادل عبدالمهدي.



