أمين عمر يدير مباراة الأهلي والمقاصة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، أسماء حكام الغد ضمن الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى :

-الاتحاد والمقاولون : محمد معروف وعادل ماهر وأحمد شاهين .. وخالد منسى حكما رابعا

-الإسماعيلي وإنبي : سعيد حمزة وتامر رشاد وخالد السيد .. وعمرو عبد الفتاح (الاسكندرية) حكما رابعا

-مصر المقاصة الأهلي : امين عمر ومحمود ابو الرجال وهشام الدسوقى .. ومحمود دسوقى حكما رابعا

وكان رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، التي تقام غدًا، الأربعاء، في بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.