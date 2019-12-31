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الشؤون الإسلامية تطلق حملة للتبرع بالدم تحت شعار "شاركنا الحياة"

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:43 م
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وزير الشؤون الإسلامية السعودي
وزير الشؤون الإسلامية السعودي
الفجر السعودي
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أطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة التبرع بالدم لمنسوبي الوزارة تحت شعار "شاركنا الحياة وتبرع بالدم"، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

هذا وتأتي حملة التبرع بالدم في إطار جهود الوزارة المتواصلة في مثل هذه الأعمال الإنسانية، التي دعت إليها الشريعة الإسلامية الغراء في إطار من التراحم، والتعاضد، والتكافل، والتعاون، واستشعاراً للمسؤولية الواجبة على الجميع تجاه أفراد المجتمع، وامتداداً لمبادرات مماثلة قدمتها الوزارة بالتعاون مع المستشفيات الحكومية؛ لمشاركتهم في تنفيذ مثل هذه الأعمال الخيرة، التي تسهم في دعم بنوك الدم بكميات يُستفاد منها في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

ومن الجدير بالذكر، أن الطاقم الطبي الذي يقوم بإجراء عملية التبرع بالدم يجري فحص طبي كامل للمتبرع؛ لمعرفة مدى قدرته على التبرع، وسلامته من الأمراض المعدية.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
تأسست في 20 محرم عام 1414هـ، تحت مسمى (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)، وهي الوزارة المسؤولة عن جميع الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وتتولى الإشراف على الأمور المتعلقة بالأوقاف الخيرية وتنمية أعيانها، وبشؤون المساجد والمصليات، والإشراف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده، والسنة المطهرة، إلى جانب الدعوة إلى الله في الداخل والخارج، والإشراف على المراكز الإسلامية، ومساعدة الأقليات والجاليات الإسلامية في الخارج والتنسيق مع الهيئات الإسلامية، ودعم الجامعات والمعاهد الإسلامية في الخارج، وإبراز جهود المملكة في دعم العمل الإسلامي.

وبتاريخ 30 رجب 1437هـ، الموافق 7 مايو 2016م صدر أمر ملكي بتغيير اسمها إلى (وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد)، ويتولى رئاستها الآن الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الشؤون الإسلامية المملكة الشؤون الإسلامية السعودية

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