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رئيس جامعة الفيوم يتقدم طابور عرض احتفالية عيد العلم

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:40 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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في إطار استكمال فعاليات احتفالية عيد العلم الثاني عشر بجامعة الفيوم شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء طابور العرض الخاص بالاحتفالية بمشاركة وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بجميع كليات الجامعة.

حيث شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم فعاليات احتفالية الجامعة باليوم الثاني لعيد العلم الثاني عشر والذي يتم فيه تكريم النابغين والمتميزين في مختلف المجالات وذلك اليوم الثلاثاء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الدكتور محمد عيسي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأعضاء مجلس الجامعة ومستشاري رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وعدد من الشخصيات العامة ورجال الإعلام.

وأعرب الدكتور أحمد جابر شديد عن سعادته بتواجده بين أبناءه وزملائه من أعضاء هيئة التدريس والكوكبه العظيمة من المفكرين والعلماء الذين تزخر بهم جامعة الفيوم،موضحا أن تكريمهم تعبيرا وعرفانا بمجهوداتهم الكبيرة في خدمة الجامعة والمجتمع المحلي من خلال ما يقدمونه من ابحاث علمية تسهم في حل العديد من المشكلات.

وأضاف أن جامعة الفيوم تضم أساتذة متميزين في مختلف المجالات مما جعلها تحتل مكانة مرموقة بين الجامعات المصرية والعربية،موصيا بضرورة تضافر الجهود ومواصلة العمل وأن بابه مفتوح لتلقي كافة المقترحات من أجل النهوض بالجامعة ووضعها في مكانة مرموقة بين الجامعات المحلية والأقليمية والدولية،موجها الطلاب بضرورة الأقتداء بأساتذتهم في العمل بإخلاص ليصبحوا قادة المجتمع في المستقبل القريب.

وأشار الدكتور أحمد جابر شديد أن زيارة وزير التعليم العالي جاءت على قدر كبير من الأهمية حيث وعد بتوفير كافة أشكال الدعم لمستشفي مصطفي حسن الجامعي الجديد لطب وجراحة الأطفال الذي تم أفتتاحه بالأمس.

كما أكد الدكتور محمد عيسي أن عام 2019 شهد تميزا كبيرا لأبناء الجامعة في النشر العلمي والتصنيف الدولي حيث حقق عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس مراكز علي المستوي العالمي، متمنيًا أن يكون العام الجديد مليئا بالإنجازات ومحققا لطموحات جامعة الفيوم.

وتابع الدكتور خالد عطالله أن التكريم في عيد العلم حصيلة عمل جاد ومتواصل من العطاء والجهد، مشيدًا بجهود الأساتذة والباحثين والطلاب في البحث العلمي بمختلف مجالاته،مؤكدا نائب رئيس الجامعة أن تكريم أسر الراحلين من أبناء الجامعة يعد لفته إنسانية طيبة تعبر عن ترابط المجتمع الجامعي وتماسكه.

وشملت الاحتفالية تكريم الراحلين من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والمتميزين من أعضاء هيئة التدريس والمتميزين في الترقي لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد ومنح جوائز في التميز الإداري والموظف العامل المثاليين والمتميزون في النشر العلمي وجائزة افضل رسالة دكتوراة وماجستير والحاصلين علي الدكتوراه والماجستير من الهيئة المعاونة والوافدين والإداريين وأوائل خريجي الكليات والمتميزون في الأنشطة الطلابية.

رئيس جامعة الفيوم يتقدم طابور عرض احتفالية عيد العلم
رئيس جامعة الفيوم يتقدم طابور عرض احتفالية عيد العلم
رئيس جامعة الفيوم يتقدم طابور عرض احتفالية عيد العلم
رئيس جامعة الفيوم يتقدم طابور عرض احتفالية عيد العلم
رئيس جامعة الفيوم يتقدم طابور عرض احتفالية عيد العلم
رئيس جامعة الفيوم يتقدم طابور عرض احتفالية عيد العلم
رئيس جامعة الفيوم يتقدم طابور عرض احتفالية عيد العلم
رئيس جامعة الفيوم يتقدم طابور عرض احتفالية عيد العلم
رئيس جامعة الفيوم يتقدم طابور عرض احتفالية عيد العلم
رئيس جامعة الفيوم يتقدم طابور عرض احتفالية عيد العلم
رئيس جامعة الفيوم يتقدم طابور عرض احتفالية عيد العلم
رئيس جامعة الفيوم يتقدم طابور عرض احتفالية عيد العلم
رئيس جامعة الفيوم يتقدم طابور عرض احتفالية عيد العلم
رئيس جامعة الفيوم يتقدم طابور عرض احتفالية عيد العلم
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الكلمات المفتاحية

مصر جامعة الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري اخبار

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