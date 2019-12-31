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مليون ونصف يورو ينتظرها باشكتاش لذهاب النني لميلان

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:35 م
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محمد النني
محمد النني
الفجر الرياضي
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أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن الدولي المصري محمد النني ولاعب خط وسط باشكتاش التركي والمعار من آرسنال الإنجليزي في طريقه للانضمام لصفوف نادي اي سي ميلان في الانتقالات الشتوية المقبلة.


ومن المتوقع أن إدارة نادي بشكتاش التركي، ستحصل على مبلغ مادي ضخم في حالة رحيل محمد النني ، إلى ميلان في يناير المقبل.

ووفقاً للصحيفة التركية " فوتو سبور" ، أن موقف صاحب الـ 27 عام  من الرحيل عن صفوف بشكتاش للانتقال إلى ميلان الإيطالي، بالمريكاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت الصحيفة إلى أنه في حالة قطع النني لاعب آرسنال المعار، إعارته لنهاية الموسم من صفوف بشكتاش، وقامت إدارة نادي الجانرز ببيع اللاعب خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية المقبلة ، لصفوف الروسنيري مقابل 15 مليون يورو، سوف تحصل إدارة النادي التركي من النادي الإنجليزي على نسبة من عقد البيع، تصل إلى واحد ونصف مليون يورو.

وزعم والد محمد النني، بالأيام الماضية، رغبة مسؤولي نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع نجله بالمريكاتو الشتوي ، قبل أن تخرج عدد من التقارير الصحفية في إيطاليا نافية ما قاله والد اللاعب.

ويشارك النني مع بشكتاش  بشكل أساسي منذ انضمامه لهم هذا الموسم ، وخاض 18 مباراة في جميع المسابقات وصنع هدف وحيد ولم يحرز أهداف .

يذكر أن نادي اي سي ميلان تعاقد منذ أيام قليلة مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 38 عامًا، قادما من صفوف الفريق الأمريكي لوس أنجلوس جالاكسي في صفقة انتقال حر .
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الكلمات المفتاحية

محمد النني بشكتاش اي سي ميلان ارسنال

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