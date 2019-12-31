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أخر تطورات الحالة الصحية للسلطان قابوس بن سعيد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:52 م
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السلطان قابوس بن سعيد
السلطان قابوس بن سعيد
وكالات
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كشف التلفزيون العماني، اليوم الثلاثاء، أن السلطان قابوس بن سعيد في حال مستقرة ويتابع برنامج العلاج، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

 

وكان ديوان البلاط السلطاني في عمان، قد أعلن أن السلطان قابوس بن سعيد، سيسافر إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية، مشيرًا إلى أن الفحوصات "ستستغرق فترة محدودة" من الوقت.

 

وسافر السلطان قابوس (79 عاماً) للخارج لأسباب طبية مرتين على الأقل منذ 2014.

 

قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي ولد في 18 نوفمبر 1940م، سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد إذ كان يطلق على الحاكم لقب إمام قبل أن يطلق عليه لقب سلطان. يعد حاليًا صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم الذين هم على قيد الحياة حاليًا.

 



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الكلمات المفتاحية

عمان سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد الحالة الصحية

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